Рубль в четверг несколько ослабел к доллару и немного прибавил к евро
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https://1prime.ru/Financial_market/20220623/837278167.html
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