МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Рубль в четверг несколько ослабел к доллару и немного прибавил к евро, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций вырос на 1,31%

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 32 копейки, до 53,47 рубля, евро снизился на 22 копейки, до 56,2 рубля.