МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Акционеры "Эн+ Груп" на годовом собрании решили не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года, следует из материалов компании. Российский рынок акций вырос на 1,31%

"Чистую прибыль, полученную обществом по итогам работы за 2021 год, не распределять, дивиденды по акциям за 2021 год не выплачивать", — говорится в сообщении.

По итогам 2020 года компания также не выплачивала дивиденды.

Чистая прибыль "Эн+ Груп" по МСФО по итогам 2021 года составила 3,534 миллиарда долларов, увеличившись почти в 3,5 раза по сравнению с предыдущим годом.

"Эн+ Груп" (En+ Group) — вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, основанный бизнесменом Олегом Дерипаской. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,6 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 миллиона тонн (через контрольную долю в ОК "Русал").