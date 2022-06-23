МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Акционеры "Эн+ Груп" на годовом собрании решили не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года, следует из материалов компании.
"Чистую прибыль, полученную обществом по итогам работы за 2021 год, не распределять, дивиденды по акциям за 2021 год не выплачивать", — говорится в сообщении.
По итогам 2020 года компания также не выплачивала дивиденды.
Чистая прибыль "Эн+ Груп" по МСФО по итогам 2021 года составила 3,534 миллиарда долларов, увеличившись почти в 3,5 раза по сравнению с предыдущим годом.
"Эн+ Груп" (En+ Group) — вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, основанный бизнесменом Олегом Дерипаской. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,6 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 миллиона тонн (через контрольную долю в ОК "Русал").