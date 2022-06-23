МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги четверга в минусе после выхода слабой статистики по еврозоне, свидетельствуют данные торгов. Нефть дешевеет на опасениях вокруг рецессии и спроса

По итогам торгов дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,97%, до 7020,45 пункта, французский CAC 40 — на 0,56%, до 5883,33 пункта, немецкий DAX — на 1,76%, до 12912,59 пункта.

Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, снизился до 51,9 пункта с 54,8 пункта в мае. Аналитики ожидали снижения показателя лишь до 54 пунктов.

Как отметил инвестиционный менеджер Aberdeen Standard Investments Джеймс Эти (James Athey), данные PMI показали, что рынки смотрели на прогноз "сквозь розовые очки", и ситуация в действительности оказалась хуже.

"Мне вполне очевидно, что (экономический – ред.) рост везде быстро замедляется, однако центральные банки не могут применить свои обычные стимулирующие меры до тех пор, пока инфляция не замедлится в значительной степени", — цитирует Эти агентство Блумберг.