МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу растут вслед за фондовыми рынками США, свидетельствуют данные торгов.

Города мира. Токио

Япония обеспокоена китайской разработкой газового месторождения

По состоянию на 7.57 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивается на 0,44%, до 3334,67 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,92%, до 2184 пунктов, гонконгский Hang Seng Index — на 1,64%, до 21620,9 пункта. Японский Nikkei 225 растёт на 1,1%, до 26459,5 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,32%, до 6549,6 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,85%, до 2357,37 пункта.

В пятницу инвесторы в Азии переняли настроения американских трейдеров, по итогам четверга основные индексы в США выросли в ожидании нового выступления главы ФРС и на макростатистике. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 18 июня понизилось на 2 тысячи, до 229 тысяч.

Кроме того, рынки реагируют на статистику из Японии. Потребительские цены в стране выросли на 2,5% в годовом выражении по результатам мая, сохранив темпы роста по сравнению с ситуацией месяцем ранее, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Центробанк Японии "не убежден, что это будет чем-то устойчивым, потому что рост заработной платы остается слабым, а более высокие затраты на энергию оказывают давление на корпоративную прибыль и потребительские настроения", считает аналитик Capital Economics Марсель Тильянт (Marcel Thieliant), чье мнение приводит агентство Ассошиэйтед Пресс.