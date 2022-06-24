МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу растут вслед за фондовыми рынками США, свидетельствуют данные торгов. Япония обеспокоена китайской разработкой газового месторождения

По состоянию на 7.57 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивается на 0,44%, до 3334,67 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,92%, до 2184 пунктов, гонконгский Hang Seng Index — на 1,64%, до 21620,9 пункта. Японский Nikkei 225 растёт на 1,1%, до 26459,5 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,32%, до 6549,6 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,85%, до 2357,37 пункта.

В пятницу инвесторы в Азии переняли настроения американских трейдеров, по итогам четверга основные индексы в США выросли в ожидании нового выступления главы ФРС и на макростатистике. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 18 июня понизилось на 2 тысячи, до 229 тысяч.

Кроме того, рынки реагируют на статистику из Японии. Потребительские цены в стране выросли на 2,5% в годовом выражении по результатам мая, сохранив темпы роста по сравнению с ситуацией месяцем ранее, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Центробанк Японии "не убежден, что это будет чем-то устойчивым, потому что рост заработной платы остается слабым, а более высокие затраты на энергию оказывают давление на корпоративную прибыль и потребительские настроения", считает аналитик Capital Economics Марсель Тильянт (Marcel Thieliant), чье мнение приводит агентство Ассошиэйтед Пресс.