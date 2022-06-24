МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Цена акций девелопера "Самолет" показала в начале торгов на Московской бирже рост более чем на 12% на новостях о резком увеличении прибыли в текущем году, следует из данных торгов. Чистая прибыль девелопера "Самолет" выросла за пять месяцев

К 10.30 мск цены акций компании растут на 11,72%, до 2811 рубля за бумагу. А максимально котировки подскакивали на 12,16%, до 2822 рублей за бумагу.

Девелоперская группа "Самолет" за январь-май увеличила консолидированную чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 82% — до 9,1 миллиарда рублей, сообщила ранее пресс-служба компании.