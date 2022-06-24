МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу уверенно растут вслед за фондовыми рынками США, свидетельствуют данные торгов. В Еврокомиссии оценили риск возникновения рецессии в еврозоне

По состоянию на 11.26 мск британский индекс FTSE 100 растет на 0,89%, до 7038,5 пункта, французский CAC 40 — на 1,06%, до 5945,96 пункта, немецкий DAX — на 0,56%, до 12988,39 пункта.

Инвесторы в Европе обратили внимание на закрытие фондовых бирж США ростом.

Кроме того, европейские индексы в пятницу подвержены коррекционной динамике после снижения в течение двух предыдущих торговых сессий. Тогдашнему пессимизму способствовали опасения по поводу глобальной рецессии из-за "ястребиной" монетарной политики мировых центробанков.

При этом немецкий индекс растёт относительно умеренно — после выхода макростатистики. Индекс делового климата в Германии уменьшился до 92,3 пункта с уровня мая в 93 пунктов. А индекс текущих экономических условий снизился до 99,3 пункта с 99,6 пункта месяцем ранее.