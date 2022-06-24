МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги пятницы ростом вслед за индексами Уолл-стрит, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы Европы заметно растут вслед за рынками США

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,89%, до 3349,75 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite на 1,32%, до 2192,66 пункта, гонконгский Hang Seng Index на 1,98%, до 21696 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличился на 2,26%, до 2366,6 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,77%, до 6578,7 пункта, а японский Nikkei 225 — на 1,23%, до 26491,97 пункта.

В пятницу рынки АТР обратили внимание на динамику американских бирж. Ключевые индексы Уолл-стрит в четверг закрылись ростом, инвесторы находились в ожидании нового выступления главы ФРС США. Также свое влияние оказала макростатистика. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 18 июня снизилось на 2 тысячи, до 229 тысяч.

Кроме того, влияет на рынки статистика из Японии. Потребительские цены в стране выросли на 2,5% в годовом выражении по результатам мая, сохранив темпы роста по сравнению с ситуацией месяцем ранее, сообщило статистическое ведомство министерства внутренних дел и коммуникаций страны. За май цены увеличились на 0,3% после роста на 0,4% в апреле.