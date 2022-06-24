ЛОНДОН, 24 июн — ПРАЙМ. Британский фунт укрепился против доллара США в пятницу, нацелившись на свой первый недельный рост за четыре недели, сообщило агентство Рейтер. Более слабый доллар и данные по розничным продажам, которые оказались лучше прогнозов, позволили инвесторам не обращать внимание на растущее давление на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Британия сделала исключения в запрете экспорта в Россию банкнот фунтов

Согласно вышедшим в пятницу данным, розничные продажи в мае сократилась на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, хотя экономисты, опрошенные Reuters, ожидали, что падение составит 0,7%.

В 08.58 по Гринвичу пара фунт/доллар торговалась с ростом на 0,2%, по 1,2294. Пара евро/фунт торговалась почти без изменений, по 0,8584.

На фунт почти не повлияли новости о том, что Консервативная партия Джонсона потеряла два места в парламенте, что стало для нее сильным ударом.

"Политика — это в основном для внутреннего потребления, мы знаем в теории, что в течение следующих 12 месяцев лидер не может быть смещен, если не изменить правила", — говорит валютный стратег-аналитик Societe Generale Кеннет Бро.

Недавно Джонсон пережил попытку смещения с поста лидера партии, и согласно правилам, очередное голосование о вотуме недоверия нельзя проводить в течение года.

Между тем, данные указали на падение розничных продаж, а в четверг отчет PMI продемонстрировал снижение составного индекса до 53,1, тогда как прогноз указывал на 52,6.

По словам Бро, плохие новости уже в значительной мере учитывались в котировках фунта, который в основном реагировал на снижение доллара, вызванного ослаблением ожиданий повышения процентных ставок в США.

Пара фунт/доллар за неделю выросла на 0,7%.

Теперь трейдеры буду следить за комментариями главного экономиста Банка Англии Хью Пилла, который выступит с речью позднее в пятницу, а также за выступлением члена Комитета по денежно-кредитной политике Джонатана Хэскела.

"Крайне трудно для них найти баланс, стараясь не вызвать глубокого спада в экономике и взять инфляцию под контроль — это будет очень сложно", — говорит Бро.