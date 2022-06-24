БРЮССЕЛЬ, 24 июн — ПРАЙМ. Саммит глав государств Евросоюза поддержал переход Хорватии на евро, сказал глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции. Сечин предрек появление новых резервных валют взамен доллару и евро

Ранее на министерском уровне в ЕС было принято решение, которое позволяет Хорватии войти в еврозону с 2023 года и стать ее 20-м членом.

"Большой шаг был сделан Хорватией о присоединении к еврозоне. Важное решение, которое было поддержано Европейским советом", — заявил Мишель.