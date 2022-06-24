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https://1prime.ru/Financial_market/20220624/837288314.html
Главы стран Евросоюза поддержали переход Хорватии на евро с 2023 года
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. Саммит глав государств Евросоюза поддержал переход Хорватии на евро, сказал глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции. Ранее на министерском уровне в ЕС было принято... ПРАЙМ, 24.06.2022
валюта, рынки, экономика, новости, еврозона, хорватия, евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БРЮССЕЛЬ, 24 июн — ПРАЙМ. Саммит глав государств Евросоюза поддержал переход Хорватии на евро, сказал глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции.
Ранее на министерском уровне в ЕС было принято решение, которое позволяет Хорватии войти в еврозону с 2023 года и стать ее 20-м членом.
"Большой шаг был сделан Хорватией о присоединении к еврозоне. Важное решение, которое было поддержано Европейским советом", — заявил Мишель.