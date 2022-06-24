МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Московская биржа с 27 июня прекратит торги акциями биржевого инвестиционного фонда FXRB компании FinEx, говорится в материалах торговой площадки.

Решение о прекращении листинга принято в связи со снижением стоимости чистых активов фонда до нуля.

Управляющая компания FinEx, провайдер биржевых инвестиционных фондов (ETF), в начале июня объявила о намерении закрыть рублевый фонд еврооблигаций российских эмитентов FXRB.

Согласно материалам FinEx, инвесторы потеряли все вложенные в этот фонд деньги.

Московская биржа ранее понизила уровень листинга фонда FXRB, по которому возможно было дальнейшее исключение из списка, сообщала биржа в середине июня. По остальным фондам биржа находится в постоянном контакте с командой FinEx о вариантах возможного возобновления торгов, тогда же добавили в пресс-службе торговой площадки.