МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Американское агентство Блумберг утверждает, что в России в ночь на понедельник произошел "дефолт" — впервые с 1918 года. Блинкен заявил, что россияне почувствуют эффект от санкций

Минфин России 27 мая должен был выплатить купоны по двум выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2026 и 2036 годах в долларах и евро, при этом сделал это заранее, так как позднее министерство финансов США ожидаемо отказалось продлить лицензию, которая позволяла России обслуживать внешний долг в условиях санкций. Платежный агент — Национальный расчетный депозитарий — получил средства для выплаты дохода по еврооблигациям РФ с погашением в 2026 году в сумме 71,25 миллиона долларов и с погашением в 2036 году в сумме 26,5 миллиона евро. Однако, как уже писало агентство Блумберг, держатели так и не получили выплаты по ним, а месячный грейс-период для доведения средств до инвесторов истекает.

Агентство объясняет "дефолт" как раз тем, что в ночь на понедельник, 27 июня, эти сроки вышли. При этом Блумберг пишет, что "дефолт" пока носит "в основном символический характер и мало что значит для россиян".

"Россия не выполнила обязательств по своему суверенному долгу в иностранной валюте впервые за столетие, что стало кульминацией все более жестких санкций Запада, которые перекрыли пути платежей зарубежным кредиторам", — говорится в сообщении агентства.

Агентство тем не менее поясняет, что официальное заявление обычно поступало от рейтинговых агентств, но европейские санкции привели к тому, что они отозвали рейтинги российских организаций. Согласно документам по облигациям, льготный период которых истек в воскресенье, держатели могут сами объявить об этом, если владельцы 25% находящихся в обращении облигаций согласятся, что произошло "событие дефолта".

Ранее главный макроэкономист УК "Ингосстрах-Инвестиции" Антон Прокудин ранее заявил РИА Новости, что возможный факт дефолта по суверенным еврооблигациям для России уже не имеет никакого значения, с точки зрения Запада "Россия уже в дефолте".

В прошлый четверг министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что прекращение выплат по еврооблигациям РФ в иновалюте и переход на рублевую схему не означает дефолта, это связано с форс-мажорным обстоятельством, а РФ не отказывается от исполнения обязательств и предпринимает все действия, чтобы довести в полном объеме средства до инвесторов. При этом создание искусственных преград для обслуживания госдолга РФ, по словам министра, выглядит фарсом, нужно это для того, чтобы повесить ярлык "дефолт". Он также высказал мнение, что в данной ситуации "дефолтом" было бы правильно признать отказ иностранных финансовых посредников от исполнения своих обязательств. Силуанов также заявил, что иностранным инвесторам нет смысла пытаться через суд объявить дефолт по внешним долгам России, которая готова обслуживать все свои обязательства, держатели облигаций могут прийти и забрать свои деньги сразу.

Страны Запада ранее ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.