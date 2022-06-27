Фондовые биржи АТР растут вслед за индексами Уолл-стрит
МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник демонстрируют уверенный рост, следуя настроениям последних торгов американских бирж, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.38 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,88%, до 3379,16 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,08%, до 2216,39 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 3,21%, до 22415,95 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,84%, до 241,28 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,99%, до 6709,8 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,44%, до 26874,5 пункта.
В понедельник азиатские индексы перенимают пятничную динамику американских бирж. Так, индексы Уолл-стрит закрыли торги пятницы в уверенном плюсе — Dow Jones (DJIA) вырос на 2,68%, NASDAQ — на 3,34%, S&P 500 — на 3,06%.
Оптимизм был обусловлен предположениями, что инфляция, возможно, достигла своего пика, и что, в свою очередь, ослабило ожидания повышения процентной ставки центральным банком.
"Убежденность рынка в том, что, возможно, ФРС теперь не будет повышать ставку так агрессивно, как опасались ранее, и/или что снижение ставки до конца 2023 года теперь является еще более реальной перспективой, если впереди будут условия, похожие на рецессию, сыграла большую роль в улучшении настроений в отношении рисков на прошлой неделе", — считает глава отдела валютной стратегии National Australia Bank Рэй Аттрилл (Ray Attrill), мнение которого приводит агентство Франс Пресс.
https://1prime.ru/Financial_market/20220627/837299802.html