МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник демонстрируют уверенный рост, следуя настроениям последних торгов американских бирж, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи Европы подскочили на общерыночном оптимизме

По состоянию на 7.38 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,88%, до 3379,16 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,08%, до 2216,39 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 3,21%, до 22415,95 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,84%, до 241,28 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,99%, до 6709,8 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,44%, до 26874,5 пункта.

В понедельник азиатские индексы перенимают пятничную динамику американских бирж. Так, индексы Уолл-стрит закрыли торги пятницы в уверенном плюсе — Dow Jones (DJIA) вырос на 2,68%, NASDAQ — на 3,34%, S&P 500 — на 3,06%.

Оптимизм был обусловлен предположениями, что инфляция, возможно, достигла своего пика, и что, в свою очередь, ослабило ожидания повышения процентной ставки центральным банком.

"Убежденность рынка в том, что, возможно, ФРС теперь не будет повышать ставку так агрессивно, как опасались ранее, и/или что снижение ставки до конца 2023 года теперь является еще более реальной перспективой, если впереди будут условия, похожие на рецессию, сыграла большую роль в улучшении настроений в отношении рисков на прошлой неделе", — считает глава отдела валютной стратегии National Australia Bank Рэй Аттрилл (Ray Attrill), мнение которого приводит агентство Франс Пресс.