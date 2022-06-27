МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Курс доллара снижается по отношению к другим основным мировым валютам на слабых экономических данных по США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.42 мск курс евро к доллару растет до 1,0564 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0554 доллара. Курс доллара к иене уменьшается до 134,72 иены со 135,17 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускается на 0,19%, до 103,99 пункта.

Американская валюта в понедельник утром находится под давлением статданных по США, которые оказались хуже прогноза экспертов.

Так, индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в июне упал до рекордного минимума в 50 пунктов с майских 58,4 пункта. Аналитики ждали показатель на уровне предварительной оценки в 50,2 пункта.

Инвесторы также находятся в ожидании данных по ВВП США за первый квартал, которые будут опубликованы в среду. Аналитики полагают, что показатель в квартальном выражении снизился на 1,5%.