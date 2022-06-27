МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги понедельника сильным ростом вслед за рынками США на волне общеэкономического оптимизма, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,88%, до 3379,19 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite на 1,11%, до 2216,98 пункта, гонконгский Hang Seng Index на 2,34%, до 22227,5 пунктов. Южнокорейский KOSPI подскочил на 1,49%, до 2401,92 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,94%, до 6706 пунктов, а японский Nikkei 225 — на 1,43%, до 26871,27 пункта.

В понедельник рынки АТР обратили внимание на динамику американских бирж. В пятницу индексы Уолл-стрит закрыли торги заметным ростом, Dow Jones (DJIA) подскочил на 2,68%, NASDAQ — на 3,34%, S&P 500 — на 3,06%.

Такая положительная динамика американских индексов была обусловлена мыслями инвесторов о том, что глобальная инфляция, возможно, вышла на плато или вот-вот выйдет на него, что даст центробанкам мира возможность быть менее "ястребиными". А это означает, что поток свежей ликвидности на рынке не будет иссякать излишне быстро.

Также заметно снизились ожидания рецессии в мировой экономике, следует из оценок экспертов.

"Есть ощущение, что все не так плохо, как мы думали", — отметила главный исполнительный директор Pepper International Кэрол Пеппер (Carol Pepper), чье мнение приводит агентство Франс Пресс. "Есть надежда, что, возможно, мы перепроданы, возможно, рецессии не будет", — добавила она.