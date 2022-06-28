МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник в основном растут, инвесторы надеются на восстановление экономики Китая, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи Европы в основном выросли в ожидании комментариев главы ЕЦБ

По состоянию на 7.42 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,06%, до 3377,08 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — растет на 0,25%, до 2222,43 пункта, гонконгский Hang Seng Index уменьшается на 0,74%, до 22066 пунктов. Японский Nikkei 225 растет на 0,31%, до 26957,5 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,57%, до 6744,2 пункта, южнокорейский KOSPI увеличивается на 0,32%, до 2409,99 пункта.

Во вторник азиатские индексы в основном растут, чему способствуют надежды инвесторов на прекращение коронавирусного карантина в Китае. Также ранее Народный банк Китая (Центробанк) пообещал осуществление стимулирующей кредитно-денежной политики.

"В 2023 году в США намечается замедление роста, но мы надеемся, что Китай выйдет из карантина", — приводит агентство Блумберг мнение директора по исследованиям рынка акций Morningstar Лоррейн Тань (Lorraine Tan).

При этом сами китайские индексы отнюдь не в лидерах, а, напротив, по большей части даже снижаются, что можно объяснить коррекционными настроениями после ярко выраженной позитивной динамики в предыдущие три торговые сессии.