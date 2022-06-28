МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 28 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
1:30 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)    
9:00 EUR Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (июль) -26,2 -27,4 (факт)
10:30 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джона Канлиффа    
11:00 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    
11:30 EUR Еврозона — Выступление члена Исполнительного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/, главного экономиста Филиппа Лейна    
12:30 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фрэнка Элдерсона    
14:00 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фабио Панетты    
15:30 USD США — Сальдо внешней торговли товарами (май) -106,7 млрд долл  
15:30 USD США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (май) 1,7%  
16:00 USD США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (апрель) 21,2% 21%
17:00 USD США — Индекс доверия потребителей CB (июнь) 106,4 100,9
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 5,607 млн барр  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB ФСК ЕЭС — ГОСА (реестр закрыт 03.06.2022, в заочной форме) 0,016132865449 — див-д 2020  
  RUB Россети Волга — закрытие реестра для выплаты див-дов 2021 (ГОСА — 17.06.2022) 0 — див-д 2020 0,00032305 — див-д 2021
  RUB Россети Центр — закрытие реестра для выплаты див-дов 2021 (ГОСА — 17.06.2022) 0,0335009 — див-д 2020 0,0338114 — див-д 2021
  RUB ОГК-2 — СД (о закупочной политике ПАО, приоритетные направления деятельности)    