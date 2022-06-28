МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к снижению после слабопозитивного старта торгов, но всё ещё удерживается выше уровня в 2,4 тысячи пунктов по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Рубль укрепляется против доллара и евро

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.05 мск снижается на 0,62%, до 2401,99 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,49%, до 1421,09 пункта.

На старте торгов индекс Мосбиржи рос максимально на 0,11%.