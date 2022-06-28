МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы сегодня повышаются благодаря росту акций сырьевых компаний и автопроизводителей после того, как Китай ослабил карантин по COVID-19. Инвесторы тем временем ждут сегодняшнего выступления президента ЕЦБ Кристин Лагард. Цены на газ в Европе приблизились к отметке в 1420 долларов за тысячу кубов

Общеконтинентальный индекс STOXX 600 вырос на 0,9%. Он растет третью сессию подряд на фоне ослабления опасений насчет решительных шагов центральных банков по обузданию инфляции.

Субиндексы нефтегазового и горнодобывающего сектора Европы выросли на 1,9% и 3,2% соответственно. Цены на сырьевые товары повысились за счет надежд на восстановление спроса со стороны Китая, второй по величине экономики мира и главного потребителя металлов.

Органы здравоохранения заявили, что Китай сократит карантинный период по COVID-19 для приезжих из-за рубежа в два раза, до семи дней, а еще три дня они проведут дома. Пекин и Шанхай впервые за несколько месяцев сообщили об отсутствии новых местных случаев заражения COVID-19. Курс евро снижается к доллару в ожидании статистики из Германии

Акции компаний розничной торговли предметами роскоши LVMH и Richemont, значительная часть доходов которых приходится на Китай, выросли на 1,4% и 2,7% соответственно. Французский индекс CAC 40, в котором много компаний, выпускающих товары класса люкс, прибавил 1,4%.

Акции Valeo выросли на 3,1% после того, как эта французская компания по производству автозапчастей подписала крупный контракт с BMW на поставку передовых систем помощи водителю для новой платформы электромобилей.

Президент ЕЦБ Лагард выступит на форуме в Синтре, Португалия, в 08.00 по Гринвичу.