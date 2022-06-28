МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Рубль остается крепким, несмотря на завершение налогового периода в России, и его курс растёт примерно на 1%, следует из динамики торгов на Московской бирже. Курс евро замедлил снижение к доллару на данных по Германии

Курс доллара расчетами "завтра" к 14.32 мск снижается на 57 копеек, до 52,82 рубля, евро — на 55 копеек, до 55,75 рубля.

РУБЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ УКРЕПЛЯТЬСЯ

Налоговый период практически завершен, однако рубль продолжает укрепляться. В результате курс доллара в первой половине торгов максимально опускался до 52,68 рубля, а евро – до 55,58 рубля.

Юрий Кравченко из компании "Велес капитал" отмечает, что отечественная валюта продолжает получать поддержку от профицита счета текущих операций.

Кроме того, чистый отток ликвидности из банковской системы после уплаты НДС, акцизов и НДПИ составил 571 миллиарда рублей, подсчитал аналитик.

Фактический отток средств на налоги был примерно вдвое больше, так как примерно половину оттока в бюджет банки компенсировали средствами Федерального казначейства: в общей сложности на депозиты и в репо от казначейства было привлечено более 500 миллиардов рублей, указывает он.

"Еще около 222 миллиардов рублей банки забрали с депозитов ЦБ постоянного действия. В результате остатки на корсчетах сократились относительно несущественно — менее чем на 400 миллиардов рублей", — замечает эксперт.

ПРОГНОЗЫ

Андрей Кочетков из компании "Открытие Research" обращает внимание на активизацию параллельного импорта, что видно на примере роста ассортимента онлайн-магазинов.

"То есть в июне начали появляться признаки появления новых каналов поставки импортных товаров, что должно улучшить ситуацию со спросом на валюту", — считает он.

Аналитики BCS Global Markets также указывают, что восстановление импорта идет, но неравномерно: потребительский сектор лидирует.

"Очевидно, что импорт вряд ли полностью восстановится к концу 2022 года, но майские данные должны были положить начало тренда на рост поставок в свете формирования новых импортных маршрутов в условиях ограничений на международную торговлю для России. Импорт служит одним из факторов ослабления российской валюты, и текущая динамика соотносится с нашим прогнозом вероятного снижения курса рубля к концу года", — говорят они.

Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург" отмечает, что во вторник после уплаты налога на прибыль текущий налоговый период будет завершен, что может привести к постепенному росту курса "доллар-рубль" к 54 рублям за доллар.