МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который направлен на решение проблемы поступления резидентам РФ средств по ценным бумагам российских эмитентов, обращающимся за рубежом, и вводит процедуру их конвертации в российские акции и облигации по требованию инвестора. Третье чтение запланировано на 29 июня. Госдума разрешила заключать с самозанятыми договора о торговых точках

"Многие наши организации — эмитенты выпускали ценные бумаги за пределами нашей страны в виде так называемых депозитарных расписок. И сегодня учетная инфраструктура зарубежных недружественных стран отказывается проводить учет этих бумаг, операции с соответствующими бумагами, не идут выплаты инвесторам, в том числе российским инвесторам, которые купили ценные бумаги за рубежом", — заявил на заседании Госдумы глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В связи с этим, по его словам, предлагается установить правовой режим конвертации депозитарных расписок российских эмитентов в российские ценные бумаги и учет этих бумаг проводить в рамках российской учетной инфраструктуры.

"По требованию российских инвесторов, которые приобрели иностранные ценные бумаги российских эмитентов, может производиться принудительная автоматическая конвертация соответствующих бумаг, евробондов и других депозитарных расписок в российские ценные бумаги", — пояснил депутат. При этом, по его словам, устанавливаются правила работы учетной инфраструктуры, которая будет учитывать такие бумаги и операции по ним, а также прописывается процедура их выпуска.

Замглавы Минфина России Алексей Моисеев на прошлой неделе говорил на заседании думского комитета по финрынку, что из-за недружественных действий иностранных государств "становится уже масштабной и отчасти даже угрожающей финансовой стабильности" ситуация, когда российские эмитенты акций и облигаций не могут обеспечить поступление денежных потоков по уже выпущенным ценным бумагам их держателям — резидентам РФ.

Есть огромное количество жалоб и эти жалобы дошли уже до руководства государства, сообщал замминистра. Страховые компании, банки, пенсионные фонды, физлица, которые купили одну-две облигации или пару акций, в итоге оказались в ситуации, когда деньги до них не доходят из-за того, что "западная инфраструктура, как выразился президент, объявила дефолт", отмечал Моисеев. И законопроект, по его словам, "расшивает эту ситуацию".

Банк России поддерживает принятие законопроекта, а те ситуации, которые возникли на рынке ценных бумаг, связаны с фактически блокировкой выплат российским резидентам, сообщал зампред ЦБ Алексей Гузнов. Предлагаемые механизмы поддержаны рынком, они "позволят по меньшей мере нашим резидентам получать причитающиеся выплаты", отмечал он.

Предполагается, что закон, который содержит и другие изменения, вступит в силу со дня его официального опубликования.