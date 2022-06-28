МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут во вторник перед выходом статистики по стране, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций умеренно снижается

По состоянию на 15.37 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,33%, до 31526 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,14%, до 12057 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,28%, до 3915 пунктов.

Позднее аналитическая компания Conference Board опубликует данные по индексу доверия потребителей в США. Аналитики полагают, что в июне показатель снизился до 100,9 пункта со 106,4 пункта месяцем ранее.

Как сказал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик IG Ип Цзюнь Жун (Yeap Jun Rong), до выхода статистики инвесторы находятся в "режиме ожидания".

В среду также выйдут данные по ВВП США. Ожидается, что американская экономика в первом квартале, согласно третьей, окончательной, оценке, сократилась на 1,5%. Прогноз совпадает с предыдущей оценкой минторга.