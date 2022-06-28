МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Во вторник цены на природный газ в США прибавили около 1% ввиду сокращения дневного объема добычи и на фоне прогнозов более жаркой погоды в ближайшие две недели. Повышение температур воздуха подстегнет генерацию электроэнергии для систем охлаждения, а, соответственно, и увеличит потребление газа. Фьючерсы Уолл-стрит растут на фоне ожидания статистики по стране

Кроме того, котировки выросли в последний день торговли июльскими контрактами. День перед экспирацией фьючерсов обычно отличается повышенной волатильностью в связи с очень низким объемом торгов.

В предпоследний день в статусе ближайших июльские фьючерсы на природный газ на NYMEX прибавили в цене около 1,1%.

Августовские фьючерсы, которые вскоре станут ближайшими, подорожали примерно на 1%.

С начала этого года фьючерсы на природный газ в США прибавили в цене около 76%, так как высокие цены в Европе и Азии поддерживают спрос на американский СПГ. Начавшаяся 24 февраля российская спецоперация на Украине лишь усилила спрос на американский СПГ из-за опасений, что Москва может прекратить поставки в Европу.

Цены на газ в Европе и Азии колебались в районе 40 долларов и 37 долларов за млн БТЕ соответственно.