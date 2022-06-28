МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Херсонская область и освобожденная часть Запорожской области установили новый курс украинской гривны к российскому рублю на своих территориях — 1,5 рубля за 1 гривну, заявили в администрациях регионов. Рубль во вторник демонстрирует активное укрепление

"С 28 июня 2022 года установлен новый курс украинской гривны к российскому рублю. Теперь он составляет 1 к 1,5. То есть: 1,5 российских рубля равны 1 украинской гривне", — сообщают власти освобожденной части Запорожской области.

Новый курс вводят также и в Херсонской области, написали в Telegram-канале администрации.

"С 29 июня на Херсонщине поменяют курс рубля. В соответствии с распоряжением главы ВГА (военно-гражданской администрации — ред.) Херсонской области, с завтрашнего дня, 29 июня, на Херсонщине будет применяться курс в размере 1,5 российского рубля за 1 украинскую гривну", — сказано в с сообщении.

До этого в регионах действовал курс 2 рубля за 1 гривну.