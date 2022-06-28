МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Рубль на вечерних торгах усилил рост: доллар упал ниже 52 рублей и обновил минимум с мая 2015 года, евро — с апреля 2015 года, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Нью-Йоркская фондовая биржа

Фондовые индексы США колеблются на фоне макростатистики

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.19 мск снижается на 1,5 рубля, до 51,89 рубля, евро — на 1,58 рубля, до 54,72 рубля.

При этом доллар уже опускался до 51,6 рубля — минимума с мая 2015 года, а евро — до 54,4 рубля — минимумов с апреля 2015 года.