МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Рубль на вечерних торгах усилил рост: доллар упал ниже 52 рублей и обновил минимум с мая 2015 года, евро — с апреля 2015 года, следует из динамики торгов на Московской бирже. Фондовые индексы США колеблются на фоне макростатистики

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.19 мск снижается на 1,5 рубля, до 51,89 рубля, евро — на 1,58 рубля, до 54,72 рубля.

При этом доллар уже опускался до 51,6 рубля — минимума с мая 2015 года, а евро — до 54,4 рубля — минимумов с апреля 2015 года.