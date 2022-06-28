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https://1prime.ru/Financial_market/20220628/837319168.html
Курс доллара упал ниже 52 рублей впервые с мая 2015 года
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Рубль на вечерних торгах усилил рост: доллар упал ниже 52 рублей и обновил минимум с мая 2015 года, евро — с апреля 2015 года, следует из динамики торгов на Московской бирже. Курс... ПРАЙМ, 28.06.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Рубль на вечерних торгах усилил рост: доллар упал ниже 52 рублей и обновил минимум с мая 2015 года, евро — с апреля 2015 года, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" на 18.19 мск снижается на 1,5 рубля, до 51,89 рубля, евро — на 1,58 рубля, до 54,72 рубля.
При этом доллар уже опускался до 51,6 рубля — минимума с мая 2015 года, а евро — до 54,4 рубля — минимумов с апреля 2015 года.