МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы во вторник не показывают единой динамики, инвесторы оценивают данные макростатистики, при этом инвесторы больше склонны к риску, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара упал ниже 52 рублей впервые с мая 2015 года

По состоянию на 18.00 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,33%, до 31542,53 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — снижался на 0,57%, до 11458,3 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — опускался на 0,01%, до 3899,73 пункта.

Трейдеры оценивают макростатистику по США. По данным аналитической Conference Board, индекс доверия потребителей в США опустился до самого низкого уровня с февраля 2021 года — до 98,7 пункта с пересмотренного показателя мая в 103,2 пункта. Эксперты ожидали снижение до 100,4 пункта с первоначального значения предыдущего месяца в 106,4 пункта.

Вместе с этим на мировых рынках преобладает склонность к риску, о чем свидетельствует рост фондовых индексов Европы (на 1%) и Азии (в среднем на 1%). Кроме того, нефть марки Brent дорожает более чем на 1%, традиционно более надежное золото — дешевеет.

Инвесторы вместе с этим ожидают публикации в среду данных по ВВП США. Согласно прогнозу, американская экономика в первом квартале, по третьей, окончательной оценке, сократилась на 1,5%. Прогноз совпадает с предыдущей оценкой минторга.