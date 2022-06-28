МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник вечером слабо снижается на фоне разнонаправленных обстоятельств, сдерживает котировки укрепление доллара к мировым валютам, но базовые факторы остаются поддерживающими, свидетельствуют данные торгов. Рубль укрепляется против доллара и евро

По состоянию на 18.10 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 2,3 доллара, или на 0,13%, до 1822,5 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,96% — до 20,983 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,56%, до 104,52 пункта. Укрепление доллара делает золото менее доступными при его покупке в другой валюте.

В то же время на рынках сохраняются опасения по поводу перспектив восстановления экономики, так как мировые центробанки склонны к повышению ставок на фоне высокой инфляции, что усиливает опасения по поводу возможной рецессии. Золото традиционно является активом-убежищем, а также инфляционным хеджем для инвесторов.

Трейдеры также ожидают макростатистику по экономике США в среду, тогда будут опубликованы окончательные данные (третья оценка) по ВВП страны за первый квартал. Аналитики полагают, что минторг США сохранит оценку снижения ВВП США в 1,5%, что соответствует второй оценке. Статистика по ВВП является важным показателем для Федеральной резервной системы (ФРС) США при принятии решения по ставке, что влияет на доллар, к которому чувствительно золото.