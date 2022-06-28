МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Курс доллара к мировым валютам растет во вторник вечером на фоне комментариев президента Федерального резервного банка Нью-Йорка Джона Уильямса, свидетельствуют данные торгов. Рубль во вторник демонстрирует активное укрепление

По состоянию на 18.28 мск курс евро к доллару снижался до 1,0524 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0583 доллара. Курс доллара к иене в то же время увеличивался до 136,28 иены со 136,22 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,47%, до 104,42 пункта.

В интервью каналу CNBC Уильямс сказал, что ожидает процентную ставку на уровне 3-3,5%. Он отметил, что Федрезерву США необходимо еще больше ужесточить свою политику в следующем году для достижения целей по инфляции.

Экономике США, также считает Уильямс, удастся избежать рецессии даже при условии "значительно более высоких" процентных ставок.

На этой неделе инвесторы также ждут данные по ВВП США, которые будут опубликованы в среду. Ожидается, что американская экономика в первом квартале, согласно третьей, окончательной, оценке, сократилась на 1,5%. Прогноз совпадает с предыдущей оценкой минторга.