МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Рубль по итогам вторника завершил торги ощутимым ростом, обновив максимумы 2015 года: доллар опустился до 51,8 рубля, европейская валюта до 54,55 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже. Доллар дорожает к мировым валютам на комментариях представителя ФРС США

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) потерял 1,58 рубля и опустился до 51,8 рубля, впервые с мая 2015 года, евро упал на 1,75 рубля, до 54,55 рубля, впервые с апреля 2015 года.