2022-06-28T19:29:00+03:00
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2022-06-28T19:29:00+03:00
2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220628/837320599.html
Курс доллара снизился на 1,58 рублей, евро - на 1,74 рубля
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Рубль по итогам вторника завершил торги ощутимым ростом, обновив максимумы 2015 года: доллар опустился до 51,8 рубля, европейская валюта до 54,55 рубля, следует из динамики торгов... ПРАЙМ, 28.06.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Курс доллара снизился на 1,58 рублей, евро - на 1,74 рубля
Рубль по итогам вторника завершил торги ощутимым ростом, обновив максимумы 2015 года
МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Рубль по итогам вторника завершил торги ощутимым ростом, обновив максимумы 2015 года: доллар опустился до 51,8 рубля, европейская валюта до 54,55 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) потерял 1,58 рубля и опустился до 51,8 рубля, впервые с мая 2015 года, евро упал на 1,75 рубля, до 54,55 рубля, впервые с апреля 2015 года.