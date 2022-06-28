Биржевые цены газа в Европе во вторник несколько снизились и составили 1410 долларов
МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе во вторник завершили торги слабым снижением — на 0,5% к расчетной цене понедельника, стоимость газа достигла 1412,5 доллара за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Июльские фьючерсы по индексу одной из основных мировых торговых площадок TTF открыли сессию на уровне расчетной цены накануне — почти 1420 долларов за тысячу кубометров. Вскоре после открытия цены достигли суточного минимума в 1370 долларов, а затем восстановились в диапазоне 1390-1410 долларов.
Во второй половине торгов стоимость газа вышла к уровню открытия, а затем достигла суточного максимума в 1433 доллара. Цены на газ закрылись на уровне 1412,5 доллара, что — с учетом изменения валютных котировок (данные на ICE Futures представлены в евро) — на 0,5% ниже расчетной цены понедельника примерно в 1419 долларов.
В начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчётная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5%).
Но затем котировки перешли к устойчивому снижению и 6 июня впервые за три месяца опустились ниже 900 долларов за тысячу кубометров. Минимальная с конца февраля расчётная цена была зафиксирована 8 июня — 878,5 доллара за тысячу кубометров.
Однако в середине июня стоимость газа вновь перешла к резкому росту и в последние дни на фоне снижения поставок из России продолжает расти. Котировки 15 июня превысили 1300 долларов, а на следующий день вплотную приблизились к отметке в 1600 долларов за тысячу кубометров. Сейчас, по словам опрошенных РИА Новости аналитиков, предпосылок для сильного снижения цен на газ на европейском рынке пока нет.
https://1prime.ru/Financial_market/20220628/837320736.html