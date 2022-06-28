МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе во вторник завершили торги слабым снижением — на 0,5% к расчетной цене понедельника, стоимость газа достигла 1412,5 доллара за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Курс доллара снизился на 1,58 рублей, евро - на 1,74 рубля

Июльские фьючерсы по индексу одной из основных мировых торговых площадок TTF открыли сессию на уровне расчетной цены накануне — почти 1420 долларов за тысячу кубометров. Вскоре после открытия цены достигли суточного минимума в 1370 долларов, а затем восстановились в диапазоне 1390-1410 долларов.

Во второй половине торгов стоимость газа вышла к уровню открытия, а затем достигла суточного максимума в 1433 доллара. Цены на газ закрылись на уровне 1412,5 доллара, что — с учетом изменения валютных котировок (данные на ICE Futures представлены в евро) — на 0,5% ниже расчетной цены понедельника примерно в 1419 долларов.

В начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчётная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5%).

Но затем котировки перешли к устойчивому снижению и 6 июня впервые за три месяца опустились ниже 900 долларов за тысячу кубометров. Минимальная с конца февраля расчётная цена была зафиксирована 8 июня — 878,5 доллара за тысячу кубометров.

Однако в середине июня стоимость газа вновь перешла к резкому росту и в последние дни на фоне снижения поставок из России продолжает расти. Котировки 15 июня превысили 1300 долларов, а на следующий день вплотную приблизились к отметке в 1600 долларов за тысячу кубометров. Сейчас, по словам опрошенных РИА Новости аналитиков, предпосылок для сильного снижения цен на газ на европейском рынке пока нет.