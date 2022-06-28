МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги вторника ростом на фоне новостей из Китая, свидетельствуют данные торгов. Биржевые цены газа в Европе снизились до 1410 долларов

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,9%, до 7323,41 пункта, французский CAC 40 — на 0,64%, до 6086,02 пункта, немецкий DAX — на 0,35%, до 13231,82 пункта.

Инвесторы из Европы с оптимизмом отыгрывают новости об ослаблении карантинных ограничений в некоторых частях Китая. Локдауны в стране вызывали на рынках опасения за перспективы одной из крупнейших мировых экономик.

На этом фоне нефть дорожает нефть более чем на 2%, из-за чего европейский энергетический индекс вырос на 2%, а акции таких компаний как BP, Shell и TotalEnergies подорожали на 1,4%, 2,9% и 1,3% соответственно.

Трейдеры также обратили внимание на статистику из Германии. Индекс доверия потребителей к экономике страны по состоянию на июль снизился до рекордного минимума за всю историю подсчетов — минус 27,4 пункта — с пересмотренного значения июня в минус 26,2 пункта. Однако при этом показатель оказался лучше прогнозов аналитиков.