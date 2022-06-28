МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Мировые фондовые рынки во вторник в основном снизились после того, как макроданные указали на падение потребительского доверия в США в июне. Цены на нефть, тем временем, повышались третью сессию подряд. Российский рынок акций по итогам торгов вторника сократился на 0,34%

Евро понизился после того, как президент Европейского центрального банка не рассказала какие-либо подробности о дальнейшем развитии политики банка.

Conference Board сегодня сообщила, что индекс потребительского доверия в июне снизился на 4,5 пункта до 98,7 пункта. Из-за опасений насчет высокой инфляции потребители ожидают, что экономический рост во втором полугодии значительно замедлится.

Инвесторы также оценивают влияние резко растущей инфляции и агрессивного повышения процентных ставок ФРС, призванного сдержать скачок цен.

Доходность американских гособлигаций повышается, поскольку инвесторы учитывают в котировках дальнейший рост процентных ставок.

"Большинство инвесторов приняли тот факт, что экономику ждет жесткая посадка", — прокомментировал Дэвид Петросинелли, старший трейдер InspereX.

В США все три ведущих индекса снижались, при этом аутсайдером выступал Nasdaq Composite.

На момент написания статьи Dow Jones Industrial Average потерял 95,4 пункта, или 0,3%, до 31342,86 пункта, S&P 500 — 25,52 пункта, или 0,65%, до 3874,59 пункта, а Nasdaq Composite — 156,56 пункта, или 1,36%, до 11368 пунктов.

Между тем панъевропейский STOXX 600 вырос на 0,3%, а индекс глобального рынка MSCI опустился на 0,44%.

Британский FTSE 100 вырос на 0,9% и достиг максимума на закрытии с 10 июня. FTSE 250 подрос на 0,2%. Акции нефтяных гигантов в FTSE 100 прибавили 2,5%, а бумаги компаний, добывающих промышленные металлы, повысились на 1,5%. Цены на металлы и сырую нефть выросли благодаря надеждам на восстановление спроса в Китае.

Ранее сегодня решение Китая смягчить некоторые карантинные требования для иностранных туристов вызвало надежды на усиление роста и оживление спроса на сырьевые товары.

Китай вдвое сократил время карантина для прибывающих в страну путешественников, что стало значительным послаблением одного из самых строгих в мире режимов сдерживания COVID-19, который ограничивает поездки в страну и из нее с 2020 года.

Строгие китайские правила "нулевой терпимости к Covid-19" сдерживали деловую активность в этой второй по величине экономике мира. Смягчение ограничений на поездки и отмена локдауна в мегаполисах укрепляют надежды на то, что рост может возобновиться.

Баррель нефти марки WTI подорожал на 1,38% до 111,08 доллара, а баррель сорта Brent — на 2,09% до 117,50 доллара.

Саудовская Аравия и ОАЭ, ведущие добывающие страны, судя по всему, не смогут существенно нарастить добычу нефти.

Доллар укрепился на 0,452%. Евро опустился на 0,51% до 1,0529 доллара.

Доходность 10-летних американских бондов поднялась со вчерашних 3,194% до 3,2093%.