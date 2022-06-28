МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Договор о продаже Варшавской фондовой бирже (ВФБ) 65,03% акций Армянской фондовой биржи (АФБ) подписан во вторник в Ереване, сообщили в пресс-службе армянского Центробанка. Замглавы Минэкономразвития и президент Абхазии обсудили вопросы инвестиций

Отмечается, что документ подписали глава ЦБ Армении Мартин Галстян и председатель совета правления ВФБ Марек Диетл.

"Варшавская фондовая биржа приобретет 65,03% акций Армянской фондовой биржи (967 акций). За Центральным банком Армении останется 25,02% акций, остальные 9,95% — собственные акции Армянской фондовой биржи", — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Отмечается, стоимость сделки составит около 873 миллионов драмов (2,137 миллиона долларов по текущему курсу), часть из которых, около 499 миллиона драмов (1,221 миллиона долларов) будут выплачены после подписания договора купли-продажи акций, а остальная часть после завершения процессов, предусмотренных указанным договором.

В ходе церемонии подписания Диетл заявил, что Варшавская фондовая биржа рассматривает инвестиции как долгосрочное и стратегическое партнерство. "Наша цель – совместно развивать рынок капитала Армении и наш бизнес в регионе. Мы также рассчитываем на развитие инфраструктуры рынка капитала, которая позволит предприятиям привлекать устойчивый и доступный капитал, а обществу — более профессионально управлять сбережениями и инвестициями", — сказал глава ВФБ.

Председатель ЦБ Армении заявил, что у Армянской фондовой биржи при использовании опыта и знаний ВФБ есть возможность стать мощным фондовым рынком, способным противостоять вызовам XXI века,

Варшавская фондовая биржа выразила желание приобрести Армянскую биржу в 2020 году. В мае 2022 года ЦБ Армении согласился на сделку, после чего были проведены исследования, разработан план развития на ближайшие пять лет. Программа развития, разработанная Варшавской фондовой биржей, предусматривает ряд мер по развитию инфраструктуры рынка капитала, в том числе торговой системы, расширение биржевых услуг Центрального депозитария, внедрение новейших технологических решений.

Армянская фондовая биржа является единственным оператором регулируемого рынка ценных бумаг в Армении, который организует торговлю как ценными бумагами, так и другими финансовыми инструментами. АФБ является 100% акционером Центрального депозитария Армении. Центральному банку Армении принадлежали 90,05% акций биржи, 9,95% — самой бирже.