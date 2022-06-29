С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн — ПРАЙМ. Московская биржа будет организовывать коллективный иск из-за европейских санкций в отношении Национального расчетного депозитария (НРД), заявил председатель наблюдательного совета биржи Сергей Швецов. Мосбиржа с 27 июня начнет торги сумом, драмом и рэндом

"По иностранным ценным бумагам — сегодня я не вижу ничего другого, кроме судебной перспективы, то есть коллективный иск должен быть подан. Евросоюз, налагая санкции на НРД, в общем-то, заблокировал чужие активы — НРД не является ни номинальным собственником, ни номинальным владельцем, он является учетным институтом, который учитывает в интересах третьих лиц, несет фидуциарную ответственность за этот учет", — сообщил он, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.

"Московская биржа будет сейчас организовывать коллективный иск, в пятницу мы анонсируем, что мы собираемся в этом плане делать. Я здесь вижу перспективы", — добавил он.