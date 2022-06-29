МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Цены на золото развернулись вверх на фоне небольшого отката доходности гособлигаций. Тем не менее перспективы повышения процентных ставок способствуют некоторому ухудшению привлекательности этого металла в качестве защитного актива. Цены на нефть растут на фоне опасения дефицита предложения

Спот-цены на золото недавно выросли примерно на 0,6%, отскочив от 2-недельного минимума 1811,70 доллара, установленного ранее в среду. Фьючерсы на золото на COMEX торгуются с повышением примерно на 0,7%.

"Некоторое ослабление склонности к риску на финансовых рынках способствует росту цен на золото. Фондовые индексы и доллар США снижаются", — отметил Хан Тан из Exinity.

Кроме того, политика нулевой терпимости к ковиду в Китае, а также растущие опасения относительно рецессии усиливают привлекательность защитных активов, добавил Тан.

Котировки золота ускорили рост после выхода данных по ВВП США. Падение ВВП Штатов в 1-м квартале 2022 года было пересмотрено с 1,5% до 1,6%.

Мировые фондовые индексы и доходность гособлигаций снижаются на опасениях, что повышение процентных ставок спровоцирует рецессию.

Между тем председатель ФРС Джером Пауэлл позже в среду выступит на форуме Европейского центрального банка. Трейдеры будут следить за сигналами о дальнейшем курсе политики ФРС.

По словам аналитиков, золото выигрывает от ухудшения настроений на рынке сырьевых товаров, связанного с перспективами сокращения спроса.

Цены на золото удерживаются выше 1800 долларов, однако не могут пробить отметку 1850 долларов, подчеркнула Джони Тевес из UBS. Инвесторы ожидают более четких драйверов для цен, полагает эксперт.

Спот-цены на серебро недавно выросли примерно на 0,3%. Платина торгуется с повышением приблизительно на 2,2%, а палладий подскочил на 6,9%.

Хотя планы стран Большой семерки по запрету импорта золота из России окажут лишь ограниченное воздействие на рынок, "стоит наблюдать за тем, будут ли приняты подобные меры в отношении других драгоценных металлов, особенно палладия", говорит Тевес.

"Россия обеспечивает более 40% мирового предложения палладия. Автомобилестроителям в таких странах, ка