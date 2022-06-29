МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Роль доллара и евро в качестве резервных валют исчерпана не только для России, но и для многих государств, заявил журналистам первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин. Банк России заявил, что сообщения о дефолте - это лишь оценки агентств

"Одним из важнейших вопросов в повестке Центрального банка РФ является обеспечение расчетов российских резидентов по внешнеэкономической деятельности. С учетом того, что расчеты в традиционных резервных валютах — долларе и евро — для российских участников практически закрыты, за редким исключением, у нас нет иного варианта, кроме как переходить на расчеты в иных валютах, в валютах тех государств, которые готовы продолжать с нами партнерские отношения", — сказал он в кулуарах Петербургского международного юридического форума.

По его мнению, это могут быть в том числе государства, которые относятся к странам БРИКС, а также "это могут быть иные государства".

"Мы понимаем, что та роль, которую до сегодняшнего дня играли доллар и евро в качестве резервных валют, она исчерпана. Причем она исчерпана не только для России, она исчерпана для многих государств, которые понимают, что теперь их накопления в этих валютах практически не защищены, что в любой момент времени могут быть по разным причинам наложены ограничения или санкции на возможность использования данных валют", — сказал он.

"Это, конечно же, перед большим количеством государств ставит задачу по созданию альтернативных мер стоимости на альтернативных резервных активах, в которые можно было бы относительно безопасно вкладываться. Соответственно, рассмотрение разных корзин разных валют дружественных государств между собой может быть такого рода решением", — добавил Чистюхин.