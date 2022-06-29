МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Рубль завершил торги среды снижением: курс доллара вырос до 53,24 рубля, а европейской валюты — до 56 рублей, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций снизился на 1,25%

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) поднялся на 1,44 рубля — до 53,24 рубля, евро — на 1,45 рубля, до 56 рублей.

При этом в ходе торгов обе иностранные валюты обновили многолетние минимумы к российской: доллар опускался почти к 50 рублям (впервые с мая 2015 года), евро — до 52,7 рубля (впервые с октября 2014 года).