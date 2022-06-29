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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220629/837334078.html
Доллар вырос до 53,24 рубля, евро — до 56 рублей
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Рубль завершил торги среды снижением: курс доллара вырос до 53,24 рубля, а европейской валюты — до 56 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра"... ПРАЙМ, 29.06.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Рубль завершил торги среды снижением: курс доллара вырос до 53,24 рубля, а европейской валюты — до 56 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) поднялся на 1,44 рубля — до 53,24 рубля, евро — на 1,45 рубля, до 56 рублей.
При этом в ходе торгов обе иностранные валюты обновили многолетние минимумы к российской: доллар опускался почти к 50 рублям (впервые с мая 2015 года), евро — до 52,7 рубля (впервые с октября 2014 года).