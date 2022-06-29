МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Цена на золото в среду вечером несколько опускается на фоне удорожания доллара к мировым валютам, в то же время базовые факторы продолжают оказывать общий уровень поддержки, свидетельствуют данные торгов. Доллар вырос до 53,24 рубля, евро — до 56 рублей

По состоянию на 19.12 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,95 доллара, или на 0,05%, до 1820,25 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,55% — до 20,758 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,31%, до 104,83 пункта. Удорожание доллара делает золото менее доступными при его покупке в другой валюте.

"Доллар, вероятно, получает интерес за счет уверенности в экономике, что вызвано парой ночных выступлений представителей Федрезерва США, где не не учитывалась перспектива рецессии", — считают аналитики Zaner, которых цитирует портал MarketWatch.

Базовыми факторами поддержки остаются геополитические риски, высокая инфляция и опасения по поводу рецессии экономики из-за мер мировых центробанков по ужесточению монетарной политики. Традиционно золото выступает как актив-убежище и инфляционный хедж.