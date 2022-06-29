МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе после слабого роста в начале торгов среды, чуть выше 1400 долларов за тысячу кубометров, к вечеру поднимались почти на 10%, примерно до 1550 долларов, однако закончили день вблизи отметки в 1510 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Доллар вырос до 53,24 рубля, евро — до 56 рублей

Июльские фьючерсы по индексу одной из основных мировых торговых площадок TTF открыли сессию на уровне примерно 1415 долларов. Это стало минимумом торгов (+0,5% к расчетной цене вторника — 1409,1 доллара). С первых часов стоимость демонстрировала устойчивый рост, ускорив динамику к вечеру. Ценовой максимум составил 1547,1 доллара (+9,8%). Последние фьючерсные контракты торговались по 1509,1 доллара (+7,1%).

В начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5%).

Но затем котировки перешли к устойчивому снижению и 6 июня впервые за три месяца опустились ниже 900 долларов за тысячу кубометров. Минимальная с конца февраля расчетная цена была зафиксирована 8 июня — 878,5 доллара за тысячу кубометров.

Стоимость газа в Европе вновь перешла к резкому росту в середине июня и в последние дни на фоне общего снижения поставок из России продолжает расти. Котировки 15 июня превысили 1300 долларов, а на следующий день вплотную приблизились к отметке в 1600 долларов за тысячу кубометров. Сейчас, по словам опрошенных РИА Новости аналитиков, предпосылок для сильного снижения цен на газ на европейском рынке нет.