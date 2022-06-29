МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги среды снижением на сохраняющихся опасениях за перспективы глобальной экономики, свидетельствуют данные торгов. Цены на газ в Европе закончили торги в среду ростом на 7%

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,15%, до 7312,32 пункта, французский CAC 40 — на 0,9%, до 6031,48 пункта, немецкий DAX — на 1,73%, до 13003,35 пункта.

Европейские рынки остаются под давлением опасений рецессии. Ужесточение монетарной политики мировых центробанков, необходимое для сдерживание инфляции, может привести к сокращению глобальной экономики.

"Это то, куда направляется глобальная экономика, и центробанки мало что смогут с этим сделать. Если они "затянут ремни" слишком туго, это ударит по ВВП, в то время как если они их ослабят, это только усилит инфляционное давление", — цитирует агентство Франс Пресс рыночного аналитика City Index Фавада Разакзаду (Fawad Razaqzada).

В связи с этим трейдеры обратили внимание на данные о годовой инфляции в Германии, которая по итогам июня, согласно предварительной оценке, замедлилась до 7,6% в годовом выражении с 7,9% месяцем ранее.