МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг торгуются разнонаправленно на различных факторах, свидетельствуют данные торгов. В Китае растет индекс деловой активности

По состоянию на 7.52 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 1,31%, до 3405,64 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,76%, до 2233,15 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,01%, до 21999 пунктов. Японский Nikkei 225 уменьшается на 1,41%, до 26426,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,77%, до 6648,2 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,12%, до 2351,43 пункта.

В четверг азиатские биржи не имеют единой динамики, инвесторы оценивают ряд факторов. Так, например, китайские индексы растут в свете того, что различным предприятиям было разрешено возобновить работу на фоне ослабления коронавирусных ограничений в стране.

С другой стороны, рынки реагируют на статистику из США. В среду Минторг сообщил, что, согласно окончательной оценке, ВВП страны снизился на 1,6% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), хотя аналитики ожидали сокращения лишь на 1,5%, как показывала вторая оценка. Первая оценка предполагала снижение ВВП США на 1,4%.