МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. В четверг цены на золото снижаются, нацеливаясь на самое масштабное квартальное падение с начала 2021 года. Укрепление доллара и склонность центральных банков к ужесточению денежно-кредитной политики уменьшили привлекательность золота, не приносящего гарантированного дохода. Фьючерсы Уолл-стрит падают на опасениях рецессии

Спот-цены на золото недавно потеряли около 0,3%, нацеливаясь на более чем 6-процентное падение по итогам квартала и демонстрируя снижение 3-й месяц подряд. Фьючерсы на золото на COMEX недавно подешевели на 0,3%.

"Золото испытывает давление на фоне жесткой риторики центральных банков, особенно ФРС США, демонстрирующих острое желание сдержать инфляцию, невзирая на потенциальные риски (ужесточения денежно-кредитной политики) для экономики", — отмечает Рикардо Евангелиста, главный аналитик ActivTrades.

Меры по сдерживанию инфляции могут оказать давление на экономику или даже остановить ее рост, однако их стоит принимать быстро, чтобы инфляция не укоренилась, заявили главы ряда центральных банков на ежегодной конференции Европейского центрального банка в Португалии.

Как правило, золото выигрывает от ускорения инфляции. Однако на этот раз инвесторы сомневаются в целесообразности покупок металла, не приносящего гарантированного дохода, добавил Евангелиста.

Индекс доллара колеблется вблизи недавнего 20-летнего пика и по итогам квартала может продемонстрировать наиболее позитивную динамику за более чем 5-летний период. Это ослабляет привлекательность золота, поскольку оно становится дороже для держателей других валют.

Котировки золота за 2-й квартал утратили позиции, достигнутые ранее в текущем году.

Российско-украинский конфликт привел к росту спроса на этот металл, считающийся активом-убежищем. Тем не менее впоследствии цены вернулись к уровням начала года, оказавшись чуть выше 1800 долларов.

В пятницу выйдут данные еврозоны по инфляции. По мнению Commerzbank, будет "интересно понаблюдать за тем, изменит ли ЕЦБ свою позицию, если инфляция превзойдет ожидания".

Между тем платина потеряла в цене около 0,9%, а палладий — около 0,4%.

Спот-цены на серебро снизились на 0,7%.