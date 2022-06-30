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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220630/837343809.html
Цены на газ в Европе впервые с 10 марта достигли 1600 долларов
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БИРЖЕВЫЕ ЦЕНЫ НА ГАЗ В ЕВРОПЕ ВПЕРВЫЕ С 10 МАРТА ДОСТИГЛИ $1600, РАСТУТ ПРИМЕРНО НА 5% — ICE Новость дополняется ПРАЙМ, 30.06.2022
энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, экономика, мировая экономика, новости, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. БИРЖЕВЫЕ ЦЕНЫ НА ГАЗ В ЕВРОПЕ ВПЕРВЫЕ С 10 МАРТА ДОСТИГЛИ $1600, РАСТУТ ПРИМЕРНО НА 5% — ICE
Новость дополняется