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2022-06-30T14:32:00+03:00

2022

https://1prime.ru/Financial_market/20220630/837343809.html

Цены на газ в Европе впервые с 10 марта достигли 1600 долларов

Рынки

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

БИРЖЕВЫЕ ЦЕНЫ НА ГАЗ В ЕВРОПЕ ВПЕРВЫЕ С 10 МАРТА ДОСТИГЛИ $1600, РАСТУТ ПРИМЕРНО НА 5% — ICE Новость дополняется ПРАЙМ, 30.06.2022

энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, экономика, мировая экономика, новости, газ

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60