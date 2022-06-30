МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в четверг снижаются примерно на 2%, Dow Jones и S&P 500 готовятся продемонстрировать сильнейшее квартальное падение с 2020 года, NASDAQ – с 2008 года, свидетельствуют данные торгов. Биткоин опустился ниже 19 тысяч долларов

По состоянию на 16.55 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) уменьшался на 1,71%, до 30498,4 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,39%, до 10909,15 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,89%, до 3746,58 пункта.

С начала апреля DJIA упал на 12%, S&P 500 – на 17%, что стало худшей квартальной динамикой для индексов с весны 2020 года. NASDAQ в свою очередь за три месяца обвалился на 23% и демонстрирует максимальное падение с конца 2008 года.

В течение всего второго квартала мировые торговые площадки находились под воздействием опасений рецессии. Стремительное ускорение инфляции вынуждает мировые центробанки корректировать курс монетарной политики и резко повышать ставки. Это, как говорят аналитики, способствует замедлению глобальной экономики.

"Рецессия остается главным поводом для беспокойства в настоящий момент по мере того как страны пытаются бороться с ускоряющейся инфляцией", — цитирует главу Sun Global Investments Михира Кападию (Mihir Kapadia) агентство Франс Пресс.