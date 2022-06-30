МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Евро в четверг упал до двухнедельного минимума против доллара США и оставался вблизи минимума с 2015 года против швейцарского франка, что было обусловлено спросом на активы-убежища, который, в свою очередь, был вызван опасениями относительно более высоких процентных ставок и рецессии в мировой экономике. Цена на золото падает вечером в четверг

Инвесторы все больше переживают по поводу рецессии в еврозоне из-за энергетического кризиса, возникшего в связи с боевыми действиями на Украине, ввиду чего стремятся приобретать активы-убежища в ущерб евро.

Единая европейская валюта может показать наихудшую квартальную динамику с конца 2016 года, снизившись на 6,0%. На момент написания статьи пара евро/доллар США торговалась с понижением на 0,24%, по 1,0414.

"Судя по всему, на рынках различных активов наблюдается стремление избегать риска, и это объясняет спрос на активы-убежища", — заявил Бипан Рай из CIBC Capital Markets.

Кроме того, евро упал до нового минимума за семь с половиной лет против швейцарского франка, находящегося на отметке в 0,9942 франка. Швейцарская валюта до сих пор получает поддержку в связи с неожиданным решением центрального банка страны повысить ставки две недели назад.

Пара евро/франк на момент написания статьи торговалась с понижением на 0,19%, по 0,995.