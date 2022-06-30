МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Доллар слабо дорожает к евро и дешевеет к иене, при этом рост индекса доллара по итогам второго квартала может стать максимальным с 2016 года, свидетельствуют данные торгов. Евро упал до двухнедельного минимума против доллара США

По состоянию на 18.08 мск курс евро к доллару опускался до 1,0423 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0439 доллара. Курс доллара к иене в то же время снижался до 135,86 иены с уровня предыдущего закрытия в 136,59 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 0,02%, до 105,08 пункта.

С начала апреля курс евро доллару упал на 5,5%, курс доллара к иене вырос на 11,7%. Квартальное укрепление американской валюты к этим валютам может стать максимальным с 2016 года. Индекс доллара за три месяца вырос на 6,9%, что также стало максимальным за шесть лет приростом.

Второй квартал оказался позитивным для доллара, массовые опасения рецессии мировой экономики вызвали резкий рост спроса на надежные активы. Стремительное ускорение инфляции вынуждает мировые центробанки корректировать курс монетарной политики и резко повышать ставки. Это, как говорят аналитики, способствует замедлению глобальной экономики.

Курс американской валюты к евро и иене также поддерживает отличие действий Федеральной резервной системы (ФРС) США от шагов Европейского центробанка и Банка Японии. Ранее в июне ФРС повысила свою учетную ставку сразу на 75 базисных пунктов, в то время как два других центробанка сохранили свои ставки на прежних уровнях.