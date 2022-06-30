Российский рынок акций упал на 7,3%
МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ ПО ИТОГАМ ЧЕТВЕРГА УПАЛ НА 7,3% — ДАННЫЕ МОСБИРЖИ
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МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ ПО ИТОГАМ ЧЕТВЕРГА УПАЛ НА 7,3% — ДАННЫЕ МОСБИРЖИ
Новость дополняется
https://1prime.ru/Financial_market/20220630/837348477.html
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