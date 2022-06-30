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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220630/837348511.html
Российский рынок акций по итогам июня потерял 6,41%
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ ПО ИТОГАМ ИЮНЯ ПОТЕРЯЛ 6,41%, ЗА II КВАРТАЛ УПАЛ НА 18,44% — ДАННЫЕ ТОРГОВ Новость дополняется ПРАЙМ, 30.06.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ ПО ИТОГАМ ИЮНЯ ПОТЕРЯЛ 6,41%, ЗА II КВАРТАЛ УПАЛ НА 18,44% — ДАННЫЕ ТОРГОВ
Новость дополняется