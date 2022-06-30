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2022-06-30T19:12:00+03:00
2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220630/837348680.html
Доллар за июнь упал на 9,86 рублей, евро — на 8,64 рубля
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За июнь отечественная валюта укрепилась к доллару на 16,34%, к евро — на 13,86%, до 51,45 и 53,69 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. По итогам июня доллар... ПРАЙМ, 30.06.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Доллар за июнь упал на 9,86 рублей, евро — на 8,64 рубля
За июнь отечественная валюта укрепилась к доллару на 16,34%, к евро - на 13,86%
МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. За июнь отечественная валюта укрепилась к доллару на 16,34%, к евро — на 13,86%, до 51,45 и 53,69 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.
По итогам июня доллар подешевел на 10,05 рубля (16,34%), евро — на 8,64 рубля (13,86%).
При этом 29 июня доллар и евро обновили многолетние минимумы, упав на Московской бирже до 50,01 рубля и 52,7 рубля соответственно.