МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. За июнь отечественная валюта укрепилась к доллару на 16,34%, к евро — на 13,86%, до 51,45 и 53,69 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Курс доллара снизился на 1,79 рублей, евро — на 2,31 рубля

По итогам июня доллар подешевел на 10,05 рубля (16,34%), евро — на 8,64 рубля (13,86%).

При этом 29 июня доллар и евро обновили многолетние минимумы, упав на Московской бирже до 50,01 рубля и 52,7 рубля соответственно.