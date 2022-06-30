МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе закончили последний день июня у отметки 1580 долларов за тысячу кубометров, а несколькими часами ранее — впервые с марта — превысили 1600 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Российский рынок акций упал на 7,3%

Ближайшие, августовские, фьючерсы по индексу одной из основных в мире торговых площадок TTF открыли сессию на уровне 1570 долларов за тысячу кубометров (+3,2% к расчётной цене среды — 1521,9 доллара). Уже с первых часов торгов котировки росли ускоренными темпами и к 14.20 мск превысили отметку в 1600 долларов. Ценовой максимум составил 1606,6 доллара за тысячу кубометров (+5,6%). К закрытию стоимость несколько снизила темпы роста и опустилась до 1578,3 доллара (+3,7%).

В начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5%).

Но затем котировки перешли к устойчивому снижению и 6 июня впервые за три месяца опустились ниже 900 долларов за тысячу кубометров. Минимальная с конца февраля расчетная цена была зафиксирована 8 июня — 878,5 доллара за тысячу кубометров.

Стоимость газа в Европе вновь перешла к резкому росту в середине июня и в последние недели на фоне общего падения поставок из России продолжает расти. Сейчас, по словам опрошенных РИА Новости аналитиков, предпосылок для сильного снижения цен на газ на европейском рынке нет.