МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги четверга снижением в пределах 2%, завершив текущий квартал максимальным с 2020 года падением, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций упал на 7,3%

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 сократился на 1,96%, до 7169,28 пункта, французский CAC 40 — на 1,8%, до 5922,86 пункта, немецкий DAX — на 1,69%, до 12783,77 пункта.

А за апрель-июнь FTSE 100 упал на 4,6%, CAC 40 обвалился на 11,1%, DAX – на 11,3%. Для всех трех индикаторов квартальная динамика стала худшей с 2020 года.

В течение всего второго квартала мировые торговые площадки находились под воздействием опасений рецессии. Стремительное ускорение инфляции вынуждает мировые центробанки корректировать курс монетарной политики и резко повышать ставки.

Аналитики отмечают высокий риск замедления мировой экономики в таких условиях. Кроме того, сохранение высокого уровня геополитической неопределенности создает вероятность продолжения ускорения роста цен, несмотря на действия регуляторов.